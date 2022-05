Julian Alaphilippe donne des nouvelles : "L'option du Tour de France est toujours ouverte"

Des nouvelles rassurantes de Julian Alaphilippe. Le cycliste natif de Saint-Amand-Montrond (Cher) espère toujours participer au Tour de France 2022, qui partira de Copenhague, au Danemark, le 1er juillet. "L'option est toujours ouverte, elle est toujours dans mon esprit", assure le coureur dans un communiqué diffusé par son équipe Quick-Step.

Sérieusement blessé lors d'une impressionnante chute le 24 avril sur Liège-Bastogne-Liège, il a été soigné pour un hémopneumothorax, une fracture de l'omoplate et deux côtes cassées. Un mois plus tard, le Berrichon va mieux. "La bonne nouvelle était que mon poumon était complètement rétabli, ce dont j'étais bien sûr très heureux, explique Julian Alaphilippe. Les os cassés étaient toujours très douloureux, ce qui est tout à fait normal car ces blessures prennent plus de temps à récupérer, mais on m'a dit que j'avais le feu vert pour commencer l'entraînement".

Chaque jour, je m'améliore et j'espère continuer comme ça

Le double champion du monde a donc pu reprendre un "entraînement léger" il y a quelques jours. Il a même pu rejoindre ses coéquipiers en stage en Sierra Nevada, en Espagne, en ce moment. Une reprise en douceur en vue du Tour de France. "Il est vraiment important que nous ne précipitions rien et que nous continuions à être patients", tempère le sportif âgé de 29 ans.