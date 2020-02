Julian Alaphilippe en vedette de la 20ème édition des Boucles Drôme Ardèche

Julian Alaphilippe, maillot jaune lors du dernier Tour de France, va participer aux Boucles Drôme Ardèche, les 29 février et 1er mars prochain. Son nom a été dévoilé lors de la soirée de présentation de la course, à Livron-sur-Drôme.

Livron-sur-Drôme, France

Il a fait rêver les amateurs de cyclisme lors du dernier Tour de France. Julian Alaphilippe, le coureur de l'équipe Deceuninck-Quick Step, va participer à la prochaine édition des Boucles Drôme Ardèche.

Son nom a été dévoilé lors de la soirée de présentation de la course, ce mardi soir à Livron-sur-Drôme. "Les Boucles Drôme-Ardèche ont clairement franchi un palier cette année, tant du point du point de vue du plateau que de celui des parcours", a expliqué l'ancien champion Charly Mottet, conseiller technique de cette vingtième édition.

Romain Bardet, Warren Barguil et Pierre Latour

Au côté d'Alaphilippe il y aura aussi Romain Bardet de l'équipe AG2R la Mondiale, Warren Barguil, champion de France en titre et Lilian Calmejane. Notre Drômois de l'étape Pierre Latour sera aussi de la partie.

En tout, sept équipes WorldTour (Deceuninck, Education First, NTT, Trek et les trois françaises AG2R La Mondiale, Cofidis et Groupama-FDJ), sont inscrites pour les deux courses, qui se dérouleront les 29 février et 1er mars. Attirer les grosses équipes, c'était l'objectif des organisateurs, depuis que les Boucles Drôme-Ardèche ont intégré le circuit UCI ProSeries en octobre dernier.

La Classic de l'Ardèche partira et arrivera à Guilherand-Granges, pour une boucle de 184 kilomètres. La Drôme Classic est légèrement plus longue (203 km) et se conclut à Livron-sur-Drôme.