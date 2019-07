Julian Alaphilippe et ses débuts en Bretagne

Fougères, France

Julian Alaphilippe a signé son premier contrat professionnel en 2013, dans l'équipe réserve de Quick Step, avec qui il est toujours sous contrat. Et rapidement, à la fin du mois d'avril, il remporta la 4ème étape du Tour de Bretagne, à Fougères.

La bosse d'arrivée, la côte de la Pinterie, lui convenait parfaitement. C'était sa première victoire de taille, à 21 ans, alors qu'il ne portait pas encore le bouc à l'époque.

"C'est une victoire qui a compté dans sa carrière"

"Ce qu'il fait, notamment depuis le début de saison, le punch qu'il a, ça correspond à sa victoire à Fougères. Je vois encore Julian Alaphilippe déboucher dans le virage avant la ligne d’arrivée dans la côte de la Pinterie", se souvient Christophe Fossani, le patron du Tour de Bretagne.

Et l'actuel maillot jaune du Tour de France n'a pas non plus oublié ce succès obtenu en Bretagne. "C'est une victoire qui a compté énormément pour lui dans sa carrière. Il l'a dit récemment à des personnes que je connais, confie Christophe Fossani. On est très heureux parce que c'est aussi le but de notre épreuve, de faire éclore des jeunes coureurs."

Un habitué du Morbihan

Quand il était jeune, Julian Alaphilippe s'est fait connaître dans le monde du cyclo-cross. Il est double champion de France espoirs de la discipline, dont un sacre à Quelneuc dans le Morbihan en 2012. La même année, il avait signé une belle deuxième place sur la Route bretonne, entre La Gacilly et Saint-Avé.

Julian Alaphilippe connait vraiment bien le Morbihan, puisqu'en 2016 il y est revenu avec le maillot de l'équipe de France. Et il avait décroché, à Plumelec, la médaille d'argent sur la course en ligne du championnat d'Europe, derrière un certain Peter Sagan.