Julian Alaphilippe n'a pas dit non au Tour de France !

Julian Alaphilippe, qui a rejoint ses coéquipiers pour un stage d'altitude en Espagne, espère toujours courir le Tour de France, selon un communiqué publié cd mardi par son équipe Quick-Step.

"L'option du Tour de France est toujours ouverte, elle est toujours dans mon esprit", a déclaré le champion du monde, gravement blessé dans une chute lors de Liège-Bastogne-Liège le 24 avril, et qui est remonté sur son vélo de route. "Mais il est vraiment important que nous ne précipitions rien et que nous continuions à être patients", a ajouté le Français, 29 ans, qui n'a pas décidé de sa course de reprise.

Avant de partir dans le sud de l'Espagne, en Sierra Nevada, le champion du monde a passé un dernier examen à Herentals (Belgique) où il a été soigné après sa grave chute du 24 avril qui lui a occasionné un hémopneumothorax, une fracture de l'omoplate et deux côtes cassées.

Option Tour de France toujours d'actualité

"La bonne nouvelle était que mon poumon était complètement rétabli, ce dont j'étais bien sûr très heureux. Les os cassés étaient toujours douloureux, ce qui est tout à fait normal car ces blessures prennent plus de temps à récupérer, mais on m'a dit que j'avais le feu vert pour commencer l'entraînement", a expliqué Alaphilippe, cité par sa formation.

"_J'ai passé quelques jours sur les rouleaux, c'était super, mais j'étais vraiment content de pouvoir essayer de passer quelques heures sur la route. Après quelques jours, je n'ai pas eu de mauvaises sensations et il a été décidé que je rejoigne l'équipe pour le camp d'entraînement de Sierra Nevad_a", a-t-il poursuivi. "Bien sûr, je ne peux pas encore faire le même travail que tous les gars ici car j'ai besoin de temps pour m'entraîner et retrouver ma forme et je dois quand même faire attention à ne pas trop pousser mes blessures", a ajouté Alaphilippe. "Nous avons des conditions parfaites pour nous entraîner. Chaque jour, je m'améliore et j'espère continuer comme ça".

Dans le Tour de France, qu'il a terminé à la cinquième place en 2019, le double champion du monde a gagné six étapes depuis 2018 et porté le maillot jaune pendant 18 jours.