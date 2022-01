Julian Alaphilippe ne sera pas sur la ligne de départ du Paris-Nice à Vierzon, le 8 mars prochain

On en sait un peu plus sur les courses auxquelles participera le natif de Saint-Amand-Montrond (Cher) cette année. Le double champion du monde de cyclisme, Julien Alaphilippe, ne sera malheureusement pas de la partie sur le Paris-Nice, qui passe pourtant par le Berry.

Les berrichons ne verront pas, en effet, leur chouchou à Vierzon, départ de l'une des étapes du Paris-Nice 2022, le 8 mars prochain. En effet, la course ne fait pas partie du programme du double champion du monde. Il courra en effet la Tirreno-Adriatico, course sur laquelle il a déjà remporté trois étapes dans sa carrière et qui se déroule du 7 au 13 mars. Toujours en Italie, terre de classiques qu'il affectionne, Julian Alaphilippe retournera aussi cette saison sur les Strade Bianche (le 5 mars) et participera au monument qu'est la Milan San-Remo (19 mars), deux courses qu'il a remporté chacune une fois en trois participations depuis 2019. Avant le Tour de France, il participera aussi aux classiques ardennaises dont la Liège-Bastogne-Liège qui sera, dit-il "son plus gros objectif de l'année".

Pour démarrer ce programme 2022, Julian Alaphilippe sera sur la ligne de départ du Tour de la Provence, du 10 au 13 février prochain.