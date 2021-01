Julian Alaphilippe prépare la saison et son programme 2021 en Espagne

C'est un rendez-vous traditionnel en début de saison. Les équipes cyclistes partent en stage en Espagne profiter d'un climat plus clément pour s'entraîner. L'équipe Deceuninck - Quick Step a évité la tempête Filomena, Julian Alaphilippe et l'autre auvergnat, Rémi Cavagna, accumulent donc les kilomètres au soleil et en bord de mer. Ils ont tout de même pu voir la neige en grimpant un peu à l'intérieur des terres.

Ce mercredi, c'était conférence de presse de rentrée pour les leaders de l'équipe et le champion du monde était évidemment en tête d'affiche. Julian Alaphilippe a dévoilé son programme du début de saison, en partie car il attend notamment de connaître le parcours de Tirreno-Adriatico pour savoir s'il participera à la course italienne. Il reste encore quelques détails pour boucler sa première partie de saison, un bloc de course de deux mois et demi.

Cette année, pas d'expédition lointaine contrairement aux années précédentes. Julian Alaphilippe ne participera pas au Tour de San Juan en Argentine ou au Tour de Colombie. Sa première course sera le Tour La Provence, du 11 au 14 février. Sans véritable ambition, il s'agira avant tout de retrouver des sensations et voir s'il ne reste aucune séquelle de sa lourde chute du Tour des Flandres, au mois d'octobre dernier.

Des étapes mais pas le général au Tour de France

Pour la suite, le coureur montluçonnais espère être prêt pour les pavés, ce qui veut dire le 4 avril, la date du Tour des Flandres 2021. Il devrait également participer à Liège - Bastogne - Liège à la fin du mois d'avril, qui bouclera son premier bloc de courses de l'année. Il n'en a pas parlé mais Julian Alaphilippe pense certainement aux classiques italiennes, en particulier Milan - San Rémo, où il était sur le podium les trois dernières saisons (victoire en 2019).

Le champion du monde coupera au printemps, un peu de repos et de régénération avant d'attaquer la suite de la saison et en particulier le Tour de France. Julian Alaphilippe prévient tout de suite: "Je ne courrai pas le Tour pour le classement général." Tout en ajoutant: "On ne sait jamais".

Quant à sa future équipe (son contrat avec Deceunink - Quick Step se termine à la fin de l'année), Julian Alaphilippe affirmé qu'il n'avait pas encore étudié la question et qu'il se laisse encore du temps avant de choisir s'il reste chez les belges ou s'il tente l'aventure ailleurs.