Julian Alaphilippe prolonge trois ans avec son équipe Deceuninck – Quick-Step

Le cycliste berrichon se sent parfaitement bien au sein de l'équipe belge. Julian Alaphilippe décide de prolonger son contrat avec Deceuninck – Quick-Step jusqu'à fin 2024.

Alors que le contrat de Julian Alaphilippe chez Deceuninck – Quick-Step se terminait fin 2021, le cycliste berrichon annonce qu'il prolonge l'aventure avec l'équipe belge jusqu'à fin 2024. Une décision logique au vu des performances du natif de Saint-Amand-Montrond depuis le début de sa collaboration chez Deceuninck. Champion du monde, vainqueur de plusieurs étapes sur le Tour de France, porteur du maillot jaune pendant 14 jours à l'été 2019, vainqueur de Milan - San Remo et de la Strade Bianche. Un palmarès exceptionnel.

Plus de 30 victoires sous les couleurs de l'équipe belge

C'est en 2013 que Julian Alaphilippe rejoint la formation belge. Il prend alors une toute nouvelle dimension en levant les bras à plus de 30 reprises. "Je suis très heureux de rester avec l'équipe. C'était la décision la plus logique. J'ai hâte de continuer avec cette famille. Tout ce qu'on a accompli est incroyable. On a partagé de très beaux souvenirs. Je suis impatient d'avoir de très bons résultats encore avec cette équipe", réagit Julian Alaphilippe sur le site officiel de Deceuninck – Quick-Step.