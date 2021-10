Julian Alaphilippe rate la victoire sur le Tour de Lombardie

Clap de fin pour la saison 2021 de Julian Alaphilippe ! Le cycliste berrichon conclut sa dernière course de l'année à la sixième place sur le Tour de Lombardie. Le Saint-Amandois a toujours été bien placé dans le peloton. Mais il n'a pas pu suivre les attaques des coureurs les plus en forme. Et à ce jeu là, c'est Tadej Pogacar qui a tout dynamité. Pour sa première participation au Tour de Lombardie, le Slovène a frappé un grand coup et a placé une attaque décisive à 35 kilomètres de l'arrivée à Bergame.

Un seul coureur a réussi à refaire son retard sur Pogacar : c'est l'Italien Fausto Masnada, un équipier de Julian Alaphilippe. Le cycliste berrichon s'est donc ensuite attaché à empêcher les attaques dans le peloton pour donner toutes les chances à Masnada de l'emporter. Mais finalement, c'est Pogacar qui s'est imposé.

Julian Alaphilippe va maintenant pouvoir profiter de vacances bien méritées. Sa saison 2021 reste brillante : une étape et un jour en jaune sur le Tour de France ; une victoire sur la Flèche Wallonne et un titre de champion du monde conservé.