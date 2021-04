VIDÉO - Julian Alaphilippe remporte la Flèche Wallonne pour la troisième fois !

Immense Julian Alaphilippe ! Le cycliste berrichon ajoute une ligne prestigieuse de plus à son palmarès exceptionnel. Pour la troisième fois de sa carrière, Alaphilippe a remporté la Flèche Wallonne après des sacres en 2018 et 2019. Ce mercredi, il a franchi la ligne en tête, juste devant deux rivaux de très haut niveau : le Slovène Primoz Roglic et l'Espagnol Alejandro Valverde, quadruple vainqueur de l'épreuve.

C'est à moins de 300 mètres de l'arrivée que Primoz Roglic est passé à l'attaque. Le Slovène pensait sans doute avoir fait le plus dur mais Alaphilippe a riposté à 250 mètres de la ligne finale. Au prix d'un effort physique dément, le Berrichon a rattrapé son adversaire et l'a devancé de justesse. Alaphilippe était annoncé comme l'un des favoris de cette Flèche Wallonne avec un parcours qui sied à merveille à ses qualités. Le Berrichon, maillot arc-en-ciel de champion du monde sur le dos, n'a pas déçu. Il a fait la différence dans les pentes à plus de 13% du Mur de Huy.