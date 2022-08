Julian Alaphilippe revient sur les terres de sa première victoire cycliste

Le cycliste champion du monde prend le départ du Tour de l'Ain ce mardi. C'est sur cette course que Julian Alaphilippe a levé les bras pour sa première victoire sur le circuit professionnel, en 2014.

C'est peut-être une destination symbolique pour Julian Alaphilippe. Après sept premiers mois extrêmement délicats, marqués par des blessures et un arrêt forcé à cause du Covid, le cycliste originaire du Berry va peut-être enfin lancer sa saison 2022 là même où il a remporté sa première victoire en carrière professionnelle. Le champion du monde participe au Tour de l'Ain avec trois étapes prévues du mardi 9 au jeudi 11 août avec de la plaine, de la moyenne montagne et de la haute montagne au programme.

C'est dans une étape de montagne que Julian Alaphilippe se distingue pour la première fois et remporte sa première carrière chez les professionnels. Le 16 août 2014, il décroche la quatrième étape du Tour de l'Ain après 130 kilomètres entre Nantua et Arbent. Une victoire en solitaire et un palmarès qui s'est sacrément enrichi depuis : double champion du monde en titre, maillot jaune du Tour de France pendant 14 jours en 2019...

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Sur le Tour de l'Ain, Alaphilippe va tenter de se remettre en forme avant le début du Tour d'Espagne et surtout les championnats du monde fin septembre. "Malheureusement, Julian a raté quelques jours à cause de son test positif au Covid. Mais nous espérons qu'il soit prêt", explique le directeur sportif de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl.