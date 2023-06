Julian Alaphilippe sera au départ du Tour de France 2023

Julian Alaphilippe et son maillot de champion du monde

Après des mois de galère qui l'ont privé du Tour de France 2022, Julian Alaphilippe va faire son retour sur la Grande Boucle à partir du 1er juillet. Le cycliste de Saint-Amand-Montrond prend le départ de la mythique course cycliste, où il a déjà remporté six victoires d'étape et porté le maillot jaune pendant 18 jours . Il fait partie des huit coureurs sélectionnés par son équipe, la Soudal Quick-Step.

ⓘ Publicité

Dans quelle forme sera Julian Alaphilippe ? Le cycliste, double champion du monde en 2020 et 2021 , a abandonné dimanche 25 juin lors des championnats de France , victime de nausées et terrassé par un coup de chaud. Il sort également de deux dernières saisons marquées par des blessures, de nombreuses chutes et des courses ratées à cause du Covid. Cela lui avait valu plusieurs coups de pression du manager de son équipe .

S'il est en pleine possession de ses moyens, Julian Alaphilippe a ses chances de briller au début du Tour de France 2023. Les premières étapes dans le Pays Basque collent parfaitement à ses qualités.