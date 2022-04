Julian Alaphilippe signe sa première victoire de la saison sur le Tour du Pays Basque

Six mois. Il se sera écoulé six mois entre les deux dernières victoires de Julian Alaphilippe sur le circuit professionnel. Le 26 septembre 2021, le cycliste berrichon remporte un deuxième titre de champion du monde. Jusqu'au 5 avril 2022, le maillot arc-en-ciel ne gagne plus la moindre course. Entre temps, il y a une chute spectaculaire sur le Tour des Flandres et une bronchite qui l'affaiblit et le prive même de Milan - San Remo.

La délivrance est finalement arrivé lors de la deuxième étape du Tour du Pays Basque : 207 kilomètres entre Leitza et Vianna. Au sprint, parfaitement emmené par son coéquipier Remco Evenpoel, Alaphilippe s'impose largement devant tout le monde. Les bras levés, le poing rageur, un grand sourire sur le visage : au moment de franchir la ligne d'arrivée, on perçoit le soulagement du Saint-Amandois. "Quel plaisir de retrouver le chemin de la victoire après quelques semaines en dent de scie. Mais le travail paye toujours", réagit Alaphilippe sur ses réseaux sociaux.