Julian Alaphilippe sur le podium de la troisième étape du Tour de Suisse

Pour sa course de reprise, Julian Alaphilippe a des fourmis dans les jambes. Le Saint-Amandois s'est encore montré entreprenant et offensif lors de la troisième étape du Tour de Suisse. Il a finalement terminé à la troisième place, battu au sprint par le Néeerlandais Matthieu Van der Poel et le Français Christophe Laporte.

Le champion du monde de cyclisme a encore tenté une attaque. À 23 kilomètres de l'arrivée, il est sorti du peloton pour tenter une échappée solitaire. En vain. Il a finalement été rattrapé cinq kilomètres plus tard. Mais le Berrichon est clairement dans une bonne condition physique. De bon augure à deux semaines et demi du départ du Tour de France.

Au classement général, après trois étapes sur huit, Alaphilippe est en deuxième position. À une toute petite seconde du leader, Matthieu van der Poel.