Julian Alaphilippe va tenter la passe de quatre sur la Flèche Wallonne

Après 2018, 2019 et 2021, Julian Alaphilippe va-t-il pouvoir enchaîner une quatrième victoire sur la Flèche Wallonne ? Le natif de Saint-Amand-Montrond fait partie des favoris pour la victoire finale. Le parcours reste toujours aussi technique : 202 kilomètres à parcourir et une montée finale avec des pentes à presque 10% sur le Mur de Huy. C'est là, l'an dernier, qu'il avait placé une attaque phénoménale et décisive.

Cette année, Julian Alaphilippe arrive avec des jambes un peu plus fatiguées. Par l'enchaînement des courses mais surtout à cause de nombreuses galères. Une chute spectaculaire sur les Strade Bianche début mars, une bronchite qui le prive deux semaines plus tard de Milan San Remo, une nouvelle gamelle la semaine dernière sur la Flèche Brabançonne. Au milieu de tout ça ? Une victoire d'étape, une seule sur le Tour du Pays Basque.

Mais le Berrichon ne panique pas. Il a beaucoup joué de malchance depuis le début de l'année. Elle va peut-être enfin tourner en cette semaine décisive !! Le véritable objectif, ce sera dimanche avec Liège Bastogne Liège. Un Monument du cyclisme après lequel Alaphilippe pédale depuis plusieurs années.