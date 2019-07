Julian Alaphillippe déjà de retour à la course en Espagne ce week-end

Montluçon, France

Le "Super Combatif du Tour" mérite bien ce surnom. A peine quelques jours après la fin de la Grande Boucle, où il a terminé cinquième du générale, le montluçonnais Julian Alaphilippe se remet en selle. Il sera au départ de deux courses ce week-end : la Clasica San Sebastian, où il défendra son titre, mais aussi la Ronde d'Aix-en-Provence ce dimanche.

Face à Valverde et Bernal

Le montluçonnais avait remporté l'an dernier cette course mythique, devant Bauke Mollema (Trek-Segafredo) et son compatriote Anthony Roux (Groupama-FDJ). Le Français sera dans son élément en grimpant à deux reprises l'Alto de Jaizkibel, une montée de 7,8 km à 5,8 % escaladée. Parmi ses coéquipiers, le néo-pro Remco Evenepoel participera pour la première fois à une course World Tour, après avoir gagné à 19 ans le Tour de Belgique. Il retrouvera également celui qui l'a aidé tout particulièrement dans la montagne lors du dernier Tour de France, Enric Mas.

"Nous avons une équipe forte et motivée, capable de jouer plusieurs cartes", - le directeur sportif de l'équipe Deceuninck Wilfried Peeters.

Parmi ses concurrents les plus sérieux, on retrouve le champion du monde, l'Espagnol Alejandro Valverde, et le récent vainqueur du Tour, le Colombien Egan Bernal, mais aussi le Belge Greg Van Avermaet et le Britannique Simon Yates.

Sera-t-il aux championnats du Monde ?

Pas de pause donc pour le bourbonnais qui devait originellement reprendre la compétition fin août lors du Tour d'Allemagne. La suite de son programme reste inconnu, même s'il a manifesté l'envie de tester le Tour de Flandres l'an prochain. En tout cas, le sélectionneur de l'équipe de France Thomas Voeckler ne l'a pas choisi pour les championnats d'Europe le 11 août aux Pays-Bas. Participera-t-il aux championnats du monde en Angleterre le 29 septembre prochain ? Si son cousin et entraîneur Franck s'est plutôt positionné pour, la liste n'a pas encore été dévoilée par le sélectionneur.