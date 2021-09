Julie Bresset prend sa retraite sportive : "Je suis très fière de mon parcours"

La VTTiste Julie Bresset va tirer sa révérence après la dernière course de sa carrière ce week-end. La championne bretonne, établie dans le Doubs, revient sur son immense carrière marquée par un titre olympique. Pour France Bleu, elle évoque aussi le burn-out qui a suivi, son rebond et son avenir.

Une immense championne s'apprête à prendre sa retraite sportive. Ce week-end à Lenzerheide, en Suisse, la VTTiste costarmoricaine Julie Bresset, établie dans le Doubs depuis plusieurs années, va tirer sa révérence lors de l'ultime épreuve de coupe du Monde qu'elle dispute.

Elle a tout gagné et tout connu : les très hauts et les très bas

A 32 ans, après avoir tout gagné et tout connu, la native de Ploeuc l'Hermitage se confie sur sa carrière hors du commun à France Bleu. Elle évoque les très hauts, avec un palmarès exceptionnel, comme les très bas, avec un burn-out et des blessures. Mais aussi sa renaissance pour retrouver le plus haut niveau, son avenir et son leg au cyclisme français.

Je suis très contente de la façon dont ça se termine

Elle avait annoncé la nouvelle mi-juin, l'heure est désormais venue pour Julie Bresset. Ce dimanche, elle enfourchera son VTT en compétition une dernière fois. "Ca fait bizarre" sourit-elle, "mais _je me fais à passer ce cap_. Je suis très contente de la façon dont cela se termine".

Julie Bresset : "Ca fait bizarre" Copier

Une dernière épreuve de coupe du Monde que la Costarmoricaine aborde sans réel objectif sportif. "Je veux me faire plaisir, profiter avec mon équipe et partager avec les autres athlètes. Après, ça reste une coupe du Monde. Je mettrai mon dernier dossard avec l'ambition de donner au maximum avec les moyens du jour" indique celle qui a terminé 2e de la manche de coupe de France aux Ménuires dernièrement.

Julie Bresset : "Il n'y a pas d'objectif" Copier

Je me rends compte, avec le public français et le monde du VTT, de ce que j'ai apporté

Son dos, qui l'a fait trop souffrir et qui l'a conduit à dire stop, est encore douloureux. "Il y a eu une prise de conscience que je ne pouvais plus faire ce que je voulais et être à 100%. Pour moi, ça n'était pas plaisant. Il ne fallait pas finir à quatre pattes et être dégoutée. Là, je vais au bout de ce que je peux mais je le fais bien".

Julie Bresset : "Il y a eu une prise de conscience" Copier

Depuis l'annonce, le temps a fait son oeuvre. De quoi rembobiner ses 15 ans de VTT au plus haut niveau. "Il y a beaucoup de nostalgie. Je suis super fière de mon parcours. C'est aussi là que je me rends compte, avec le public français et le monde du VTT, de ce que j'ai apporté. Ca fait chaud au coeur, il y a beaucoup d'émotions sur les derniers événements. Je suis ravie de tout ce que j'ai vécu".

Julie Bresset : "Je suis super fière de mon parcours" Copier

Tout ça, c'est à vie

Quatre fois championne de France, victorieuse de la coupe du Monde, deux fois championne du Monde, championne olympique à Londres en 2012, à 23 ans, notamment, Julie Bresset affiche un palmarès exceptionnel. "Il est beau, bien complet" savoure-t-elle, "ce qui est cool, c'est que je suis allée chercher le maximum qu'on peut gagner en VTT. C'est une carrière pleinement réussie. Surtout les Jeux Olympiques, c'est un Graal. L'apothéose de ma carrière. Tout ça, c'est à vie. Je ne m'étais pas fixée d'objectifs aussi hauts que mon palmarès. Tout s'est fait naturellement et j'ai pris les choses comme elles venaient".

Julie Bresset : "Une carrière pleinement réussie" Copier

Ce palmarès révèle que la Bretonne a toujours su être présente le jour J entre 2011 et 2013, ses années les plus vastes. "J'ai bien construit mon année olympique, notamment. J'ai su être au top et focus sur les événements où je voulais être. Cela a été plusieurs fois ma force, le point le plus fort durant toutes ces années. D'être là au bon moment, ça c'est cool".

Julie Bresset : "J'étais là le jour J" Copier

Il y a peut-être eu un moment où je me suis perdue

Après ce tableau au sommet, il y a ensuite eu les années plus sombres faites d'un burn-out, de maladies et d'une pause d'un an. Des sujets qu'elle n'élude pas à l'heure du bilan. "Avec l'expérience, j'en suis encore plus consciente aujourd'hui. Ce qu'il m'est arrivé, ça devait presque arriver au final" lance-t-elle, avant de détailler.

Un moment où je devais me professionnaliser et j'avais du mal à accepter

"Je viens d'un milieu modeste, le VTT était ma passion et un plaisir. Et je ne pensais pas vivre tous ces grands moments. Il y a eu beaucoup de sollicitations, tout ça a été un peu difficile à gérer. Moi, je voulais continuer à faire ce que j'aime, du VTT, et qu'on me laisse tranquille. C'était un moment de ma carrière où je devais me professionnaliser et j'avais du mal à accepter ça. Il a fallu un peu de temps. Il y a peut-être eu un moment où je me suis perdue. Mais j'ai su rebondir et, même s'il n'y a plus eu des résultats comme avant, j'avais retrouvé les fondamentaux de mon sport et de ce qui m'avait amené là. C'était le plus important pour moi".

Julie Bresset : "Peut-être un moment où je me suis perdue" Copier

Je n'ai aucun regret

Elle s'est relevée et elle est revenue, donc. "Je suis une battante, je n'ai rien lâché. J'ai toujours fait ça pour moi, pas dans la quête de résultats ou de gagner de l'argent, même si ça m'a perturbé parce que je ne pensais pas en faire mon métier. L'expérience fait que j'ai beaucoup appris. Je suis très heureuse et fière de ce que j'ai accompli".

Julie Bresset : "Je suis une battante" Copier

Julie Bresset arrête sans regret. "Je n'en ai aucun ! J'ai été au bout, même cette année par rapport à mon dos".

Julie Bresset : "Je suis allée au bout" Copier

Ca me plairait de garder un pied en équipe de France

Sa coéquipière Loana Lecomte, nouvelle étoile du VTT français, a avoué que Julie Bresset avait été l'exemple qui a tout déclenché. Et la Bretonne a été inspirante pour bien d'autres coureuses avec ce qu'elle a accompli. "Ca me touche beaucoup. Pour Loana, que j'apprécie beaucoup, et pour les autres, je suis vraiment contente. J'aime partager. Si je peux donner des conseils, les motiver ou donner des étoiles dans les yeux, c'est une belle fierté".

Julie Bresset : "D'être un exemple pour ces talents, je suis vraiment contente" Copier

A l'heure d'ouvrir une nouvelle page de sa vie, Julie Bresset dit vouloir rester dans le milieu du VTT. Le manager de l'équipe de France de VTT, Yvan Clolus, nous indique que les discussions sont ouvertes en vue d'une future collaboration. "Franchement, ça me plairait de garder un pied en équipe de France" poursuit la Costarmoricaine, "il y a des générations qui poussent derrière, j'aime beaucoup être avec des athlètes. Si je peux apporter, ça me ferait très plaisir".

Julie Bresset : "Je serai ravie de continuer avec l'équipe de France" Copier

Des projets en Bretagne

Mais Julie Bresset a aussi des projets plus personnels. "J'ai pas mal d'idées et plusieurs pistes. Ca va se décanter. Peut-être être auprès d'une équipe, ou créer ma propre entreprise pour proposer des stages de VTT avec plusieurs formules et tous publics. Que ce soit là où j'habite actuellement ou en Bretagne. Le VTT en Bretagne, le site de Ploeuc où je me suis entraînée me tiennent à coeur".

Julie Bresset : "J'ai pas mal d'idées" Copier