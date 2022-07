"On l'a adopté" : le succès populaire du Tour de France Femmes, "du jamais vu" dans le cyclisme féminin

Le Tour de France Femmes entame ce dimanche sa huitième et dernière étape, entre Lure et la Super Planche des Belles-filles. L'occasion de tirer le bilan après une semaine de course, dont une partie dans des communes alsaciennes.

C'est l'histoire d'une grande fête populaire autour du vélo. On connaissait le succès inébranlable du Tour de France masculin, voici venu celui de sa petite soeur, le Tour de France Femmes qui se dirige vers la Super Planche des Belles-Filles pour la huitième et dernière étape, dimanche 31 juillet. En seulement huit étapes, la course a conquis un nouveau public, plus de 30 ans après sa dernière édition. Certes un peu moins nombreux que sur certaines étapes masculines, mais des milliers de spectateurs sont quand même venus s'amasser au bord de la route, notamment dans les deux étapes alsaciennes.

Michel a choisi d'installer sa table de camping au pied de la côte du Petit Ballon, avant l'arrivée au Markstein, lors de la septième étape samedi. Des étapes du Tour de France, ce ch'ti en a vu des dizaines d'autres. "Cette année, on est allés voir le Tour de France des hommes à Cornimont, près de la Bresse", explique-t-il. "Il n'y avait pas une grande différence d'ambiance par rapport à ici. Ce que je vois, quand je discute avec des spectateurs, c'est que ce Tour a été adopté. Pour tout le monde, c'est un Tour normal !"

"Un pari réussi"

"Honnêtement, c'est du jamais vu pour du cyclisme féminin", confirme Marion Rousse, la directrice du Tour de France Femmes, tout sourire. "Les gens ont réalisé que c'est un vrai Tour, peu importe que ce soit des hommes ou des femmes. Il y a beaucoup de monde aux départs et aux arrivées, mais aussi tout au long du parcours. Et de voir des gamins sur le bord des routes venir encourager les athlètes féminines, ou bien des gens qui se déguisent et font des panneaux comme on a l'habitude de le voir sur les routes du mois de juillet, c'est un pari réussi."

"D'un point de vue sportif, je n'étais pas inquiète", continue l'ancienne championne de cyclisme. "Je commente du vélo féminin tout au long de l'année, et elles nous offrent toujours du beau spectacle. Mais sur l'accueil du public, on ne peut jamais savoir." Marion Rousse explique avoir tout mis en place avec l'organisateur ASO pour en faire un vrai Tour. "Ça a porté ses fruits : on a laissé la caravane deux heures avant les coureuses, les médias ont bien communiqué et les gens ont envie de voir du cyclisme. Et peu importe que ce soit des hommes ou des femmes, on est là pour soutenir les athlètes..."

Marie, 87 ans, et les autres résidents de l’Ehpad Florimont d’Ingersheim sont sortis s’installer sur le trottoir pour encourager les coureuses. © Radio France - Bastien Munch

Une future édition plus longue ?

Et pourtant, postée sur un trottoir dans le centre-ville d'Ingersheim, Nathalie regrette quand même une course moins valorisée selon elle. "On en parle moins par rapport au Tour de France Hommes", déplore-t-elle. "Par exemple, si on regarde la retransmission à la TV, chez les hommes on nous présente les châteaux, la région... Là, jusqu'à présent, je n'ai rien vu."

Mais ce retour du Tour de France Femmes donne quand même envie à Richard, posté au départ à Sélestat, de voir l'épreuve féminine se développer à l'avenir, pour durer aussi longtemps que le Tour de France des hommes. "Ce serait bien qu'on puisse avoir un Tour qui passe dans plusieurs régions", détaille le jeune Alsacien originaire d'Andlau. "Les femmes sont contentes de voir qu'il y a du monde. Donc trois semaines en plus, ce serait top pour elles !" D'autant plus que, de l'avis de nombreux spectateurs, les coureuses sont bien plus abordables pour le public que leurs collègues masculins.