L'Albigeois Lilian Calmejane s'apprête à signer son retour sur la Grande Boucle

Plus qu'une semaine à attendre avant le grand départ du Tour de France. On le rappelle, il partira depuis Bilbao aux Pays basque cette année. Et bonne nouvelle cette année, la Grande Boucle 2023 va marquer le grand retour d'un de nos coureurs occitans, Lilian Calmejane. Son équipe Intermarché-Circus-Wanty l'a officialisé ce vendredi.

Ce sera sa 5e grande boucle pour l'Albigeois de 30 ans qui était absent ces deux dernières années, son 8e grand tour si on compte le tour d'Italie et le tour d'Espagne, la Vuelta sur laquelle il a déjà gagné une étape en 2016, avant de remporter l'année suivante une victoire d'étape sur le Tour de France à la station alpine des Rousses en 2017.

"Pendant ces deux années, j'ai eu le temps de le regarder la télé et d'avoir aussi cette sensation de manque. J'ai hâte d'y prendre part. Peu importe le grand tour d'ailleurs. L'épreuve est vraiment difficile et c'est aussi hyper important d'arriver en forme parce que bon, y participer c'est bien, mais si on arrive en mauvaise condition, c'est aussi un long chemin de croix et c'est très difficile. Et ce n'est pas forcément un bon souvenir. Mais c'est sûr que oui, le Tour, ça reste la plus grande course du monde. Forcément, une fois qu'on y a goûté et une fois qu'on a réussi à y performer, on a envie vraiment de revivre ces émotions là."

Renouer pleinement avec la Grande boucle

Depuis sa victoire d'étape en 2017, le Tarnais n'a pas toujours été en réussite sur le Tour de France. Mais cette année, Lilian Calmejane qui court depuis le début de la saison sous les couleur de la formation belge Intermarché-Circus-Wanty nous l'a confié. Il arrive prêt, notamment physiquement, à en découdre sur la grande boucle.

"Ce qui manque le plus en amont du Tour, c'est d'avoir une course avec un tel enjeu et un tel niveau d'exigence que la préparation qui, en amont, est hyper excitante parce que ça donne un sens à tous les sacrifices qu'on fait au quotidien. C'est à dire avoir une hygiène de vie assez drastique, surtout l'éloignement aussi de sa famille. Parce qu'on passe, on va dire, quasiment trois quarts de l'année, loin de ses proches. Donc c'est aussi quand même un sacrifice. Et ça, ça donne un sens à tout ça et ça rend la préparation excitante. Après la course en elle même, c'est une machine pendant un mois où on n'a pas une seule minute, où on s'ennuie pas. Donc en terme d'émotions et d'adrénaline, c'est quand même une course un peu à part."

Qui d'autre pour défendre les couleurs occitanes?

Pour l'instant, Lilian Calmejane le premier coureur occitan à détenir officiellement son ticket pour le Tour de France. On attend de connaitre en début de semaine la sélection de l'équipe française Cofidis avec le Toulousain Anthony Perez qui devrait en être, et de savoir si un autre Tarnais, Benjamin Thomas qui est de Lavaur, en sera aussi.

Pour rappel, Bruno Armirail, originaire de Bagnères-de-Bigorre, n'a pas été retenu par son équipe la Groupama FDJ cette année. Mais la formation française a retenu Quentin Pacher, natif lui de Libourne mais installé à Toulouse.

Pavel Sivakov qui a grandi dans le Comminges près de Saint-Gaudens, et qui n'a pas pu participer à la Route d'Occitanie ne s'alignera pas sur le Tour, tout comme le coureur franco-britannique Simon Carr qui a grandi à Limoux et qui a remporté le weekend passé la dernière étape de la Route d'Occitanie.