L'Allemand Maximilian Walscheid remporte le grand prix cycliste de Denain

Il venait pour se frotter aux pavés du Nord avant le Tour de France cet été, Primoz Roglic a fait plus que jouer les figurants ce jeudi après-midi au grand prix de Denain. Le Slovène a fait parti d'un petit groupe d'échappés à 30 kilomètres de l'arrivée sous l'impulsion d'un trio de coureurs d'Ineos Grenadiers (Narvaez, Sheffield et Turner) et du Français d'AG2R-Citoën Damien Touzé. Ils n'ont été rattrapés qu'à un kilomètre de la ligne d'arrivée après avoir compté jusqu'à 30 secondes d'avance à 13 kms de l'arrivée.

Adrien Petit proche de la victoire

L'Arrageois Adrien Petit a de nouveau prouvé que les pavés étaient son jardin. Le cycliste de l'équipe belge Intermarché - Wanty a emmené le sprint final, restant longtemps en tête de la meute mais n'a rien pu faire face au retour de l'Allemand Maximilian Walscheid qui remporte sa première victoire de la saison après une belle deuxième place la veille dans la classique flandrienne Nokere-Koerse. Le Belge Dries de Bondt est deuxième de la course.

Tentative de sortie d'Adrien petit

A 40 kilomètres de l'arrivée environ, le peloton avait repris un groupe d'échappées comportant notamment l'ancien vainqueur de Paris-Roubaix en 2014, le Néerlandais Niki Terpstra. La jonction à peine réalisée, l'Arrageois Adrien Petit a accéléré la cadence, s'échappant un court instant seul avant d'être rattrapé.