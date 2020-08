L'alsacien Hugo Hofstetter termine 4eme de la 3eme étape du Tour de France

Un alsacien a frôlé le podium pour cette troisième étape du Tour de France entre Nice et Sisteron. Hugo Hofstetter (Israël Start-up nation), 26 ans, a franchi la ligne d'arrivée en 4eme position, devant le slovaque Peter Sagan.

Il arrive en tête du classement tricolore pour cette étape mais s'avoue déçu de sa performance. Le coureur alsacien sait que son domaine privilégié est le sprint : "J'ai des regrets parce que des occasions comme ça... On se bat, on a là position, les jambes elles étaient là, les occasions il n'y en a pas 50 000."

L'australien Caleb Ewan s'empare lui de la première place après 5 heures 17 minutes et 42 secondes de course, suivi de Sam Bennett (2eme) et Giacomo Nizzolo (3eme). Julian Alaphilippe conserve son maillot jaune. Au classement général Hugo Hofstetter arrive à la 133eme place. La 4eme étape, entre Sisteron et Orcières-Merlettes, dans les Hautes-Alpes, s'étale demain sur 160km avec un col du Festre de troisième catégorie.