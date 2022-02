L'Américain Brandon McNulty vainqueur de l'Ardèche Classic

Le jeune coureur américain Brandon McNulty a remporté ce samedi la 22e édition de l'Ardèche Classic dans les rues de Gulherand-Granges. Il s'est imposé en solitaire devant le belge Mauri Vansevenant et un autre américain Sepp Kuss.

L'Américain Brandon McNulty (UAE) a remporté samedi l'Ardèche Classic, premier volet des Boucles Drôme-Ardèche, devant le Belge Mauri Vansevenant (Quick-Step) 2e, qui a devancé au sprint un autre Américain, Sepp Kuss (Jumbo-Visma) 3e. C'est la 2e victoire en un mois, jour pour jour, pour McNulty, 23 ans. Il s'était imposé le 26 janvier dernier dans le Trofeo Calvià, à Majorque, en partant tout seul à 50 km de l'arrivée, alors qu'il n'avait plus levé les bras depuis le Tour de Sicile 2019. Cette fois-ci, le jeune Américain de l'équipe UAE Emirates a attendu d'être à 25 km de l'arrivée pour partir seul dans la montée vers Saint-Romain-de-Lerps, sans jamais se retourner, et terminer en vainqueur au bout de 168,5 km de course (3.100 m de dénivelé). Julian Alaphilippe termine 25e à 1'44 du vainqueur, juste devant Primoz Roglic. Le romanais Pierre Latour se classe 22e.

Le deuxième volet de ces Boucles Drôme-Ardèche, dimanche sur 191,5 km (2.400 m de dénivelé), sera plus typé "puncheurs" que "grimpeurs" et se terminera par une grosse montée à Étoile-sur-Rhône (Drôme).