L'ancien cycliste professionnel nordiste et organisateur de Lille-Hardelot Philippe Crepel est mort

Philippe Crepel est mort annonce sa famille ce dimanche matin. L'ancien coureur professionnel Lillois passé par les équipe Pelforth, Sonolor et Bic où il avait pour co-équipiers en 1971 Luis Ocana, Jean-Marie Leblanc, Jan Janssen, les frères Vasseur ou Christian Palka a été victime d'un accident domestique. Il venait de fêter ses 78 ans. Il s'est toujours considéré comme un coureur moyen "coureur non, disons coureur rémunéré pendant 4 saisons" déclarait-il souvent. Sa plus grande fierté était d'avoir "terminé Paris-Roubaix à 2 reprises"

Créateur de l'équipe La Redoute

Philippe Crépel s'était très investi dans le milieu du cyclisme à la fin de sa carrière, il avait été l'un des créateurs de l'équipe La Redoute qui était dans le peloton professionnel de 1979 à 1985. Il dirigeait à l'époque des coureurs comme Stephen Roche qui avait terminé 3ème du Tour de France en 1985, Régis Simon ou Mariano Martinez.

Lille-Hardelot

Philippe Crépel promenait sa grande carcasse sur toutes les courses de la région, il avait dirigé la Tropicale Amissa Bongo au Gabon et avait relancé Lille-Hardelot en 2012, la randonnée qui attire 4.000 cyclotouristes tous les ans.