L'ancien pro Jérôme Pineau lance sa propre équipe cycliste !

Deux ans après sa retraite des pelotons, le Nantais Jérôme Pineau va lancer sa propre équipe cycliste professionnelle. Il se dit que le sprinter Brian Coquard, Nantais lui aussi, pourrait en faire partie.

On avait déjà une équipe vendéenne dans le peloton avec Direct énergie, on aura aussi bientôt une équipe nantaise ! Celle de Jérôme Pineau. L'ancien pro était consultant à la radio et à la télé depuis sa retraite en 2015, il change de costume pour devenir manager de sa propre équipe. Un projet qui lui tenait vraiment à cœur et qu'il a pris le temps de construire, patiemment.

C'est un projet que je porte depuis très longtemps et que j'ai voulu prendre le temps de construire

"C'est un projet que je porte depuis très très longtemps, que j'imagine et que je mets en place depuis que je suis sorti des pelotons et même depuis ma dernière année de coureur. Donc, effectivement, j'ai pris le temps", confie Jérôme Pineau. "J'ai d'abord pensé moi-même à un projet avec mes conseillers et, ensuite, on a approché des partenaires pour le financer. Il faut du temps pour tout mettre en place et, vous savez, on est dans un sport où il y a beaucoup de rumeurs sur des constitutions d'équipe et, moi, j'ai pas voulu être de cela. J'ai voulu bien travailler. Et c'est quand on travaille dans le calme et dans le secret qu'on travaille le mieux. Et donc, on a pris le temps pour annoncer cette équipe qui est bel et bien ficelée".

Le sprinter nantais Brian Coquard dans l'équipe de Jérôme Pineau ? © Maxppp -

Le projet est basé sur la formation des jeunes coureurs que nous voulons amener à maturité

Jérôme Pineau annoncera début août les noms des premiers coureurs à faire partie de l'aventure. Celui du sprinter nantais Brian Coquard circule déjà. Cette équipe sera d'abord engagée en Continental pro, la deuxième division du cyclisme. C'est une étape nécessaire pour son manager. "Le projet est basé sur la formation des jeunes coureurs que nous voulons amener à maturité et on pense tous que cette division est un passage obligé, une division parfaite pour un jeune coureur afin de continuer de se développer. On a aussi décidé de partir dans cette division là pour des questions de budget (entre cinq et neuf millions d'euros, ndlr), mais c'est surtout parce que nous créons l'équipe. Je suis un jeune manager, je suis un jeune retraité du peloton et je veux prendre le temps de faire les choses bien. Et lorsque nous serons prêts, dans trois ans selon l'objectif que nous nous sommes fixés, nous irons dans la plus haute catégorie. En tous cas, on essaiera d'aller dans cette division là afin de ne plus être obligés d'être invités sur les plus grandes courses".

Sur le Tour de France dès l'an prochain ?

Pour participer au Tour de France l'an prochain, l'équipe de Jérôme Pineau aura effectivement besoin d'une invitation et il espère vraiment la recevoir, comme cette année Direct énergie.