L'ancienne voix du Tour de France Daniel Pautrat sort un livre hommage :"Le roman de Poulidor"

C'est un livre exceptionnel sur la vie et l'oeuvre de Raymond Poulidor qui sort en librairie. "Le roman de Poulidor", par l'ancien journaliste sportif Daniel Pautrat. Un suiveur devenu intime et qui nous raconte le parcours de l'un des sportifs les plus populaires en France.

Il a déjà écrit deux livres sur le Tour de France mais c'est son 1er sur son idole. L'ancien journaliste sportif Daniel Pautrat est l'auteur du livre "Le roman de Poulidor" (Editions Mareuil). Lui qui a plus de 50 Tours de France au compteur, d'abord sur France Inter, puis sur TF1, a replongé dans ses souvenirs et ses archives pour nous raconter de manière très exhaustive, la vie et l'oeuvre de Raymond Poulidor, décédé le 13 novembre dernier.

Plus de 50 ans de souvenirs, d'archives et d’anecdotes partagées

"Nous avions le même éditeur. Après la mort de Raymond, il m'a dit que j'étais le mieux placé pour lui rendre un dernier hommage. J'ai fais mes débuts de reporter au moment où lui faisait ses débuts de coureur cycliste professionnel. On était sur les mêmes courses en France, on a partagé les mêmes voitures. Et on continuait à se voir après sa carrière et à se raconter des anecdotes. On a passé plus de 50 ans une bonne partie de l'année ensemble" précise celui pour qui Raymond Poulidor est avec Marcel Cerdan le plus grand champion français de tous les temps.

Un amour et des connaissances qui lui permettent de refaire le film de la vie de celui qui n'a jamais renié ses origines paysannes du Limousin. "C'est à partir de là que toute la vie et la carrière de Raymond Poulidor se sont dessinés. Il faut bien prendre en considération son enfance, son adolescence, pour comprendre pourquoi il avait toujours le sourire et qu'il était toujours content même lorsqu'il était battu" explique Daniel Pautrat, fort de témoignages inédits des filles de Poupou et de son frère André.

La couverture du livre "Le roman de Poulidor" - Editions Mareuil

Toute la carrière de "l'éternel second" aux 189 victoires est ensuite détaillée. De ses premiers faits d'armes au Bol d'Or des Monédières et à Peyrat le Chateau, jusqu'à son duel d'anthologie avec Jacques Anquetil. En passant par son départ à l'armée, le retour en 1958. Le Tour des Tours en 1964 avec entre autres anecdotes, la retranscription de son direct à la radio, lors de la crevaison de Raymond dans le contre la montre Payrehorade-Bayonne, symbole de la malchance d'un Poulidor qui a aussi payé cher les inimitiés du peloton. Sans oublier ses joutes, plus tard, avec Eddy Merckx, puis une forme de désenchantement vis à vis de la grande boucle.

Poulidor et Magne, les stoïciens du peloton

Ses relations avec Antonin Magne, son directeur sportif de toujours au sein de l'équipe Mercier, "les stoïciens du peloton". Ses premières dédicaces aussi, dès 1968. Une activité qu'il adorait, au contact du public, et qu'il continuera tout au long de sa vie. "Si on effaçait les chutes, les crevaisons, les coups fourrés, les faux jetons, les judas, les fautes d’inattentions, les erreurs inadmissibles... qu'est ce qu'ils auraient été heureux les poulidoristes" écrit-il en rappelant que Raymond Poulidor, lui, savait se contenter et être heureux de ce qu'il avait. Un livre très complet pour se replonger ou découvrir la vie de cet immense champion.