L'Annécienne Loana Lecomte remporte l'épreuve test de VTT à dix mois des Jeux olympiques de Paris

À moins d’un an des Jeux olympiques, les VTTistes découvraient, ce dimanche 24 septembre, le prochain parcours des JO de Paris à Élancourt dans les Yvelines. Loana Lecomte a remporté ce Test Event de VTT cross-country. L'Annécienne de 24 ans a apprécié le circuit de 4,3 kilomètres, un parcours tracé dans une ancienne carrière. La vice-championne du monde est arrivée première devant l’Autrichienne Laura Stigger et la Française Pauline Ferrand-Prévot.

"C'est un beau parcours, très physique, du vrai VTT"

"La vitesse rend ce parcours de plus en plus technique, très physique, c'est vraiment du vrai VTT" explique Loana LecomtE après sa victoire. "Ca commence à prendre forme, on a marqué des points c'est top". L'amie de la Haut-Savoyarde et aussi sa plus grande rivale, Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde, a terminé à la 3e place de ce Test Event.

"Ca mettait des frissons sur la ligne de départ"

"On y est presque aux JO, là il n'y avait que 3.000 personnes et ça mettait déjà des frissons sur la ligne de départ, il y avait un groupe qui n'arrêtait pas de chanter" ajoute Loana Lecomte. Il y a une jauge de 15000 spectateurs prévue l’été prochain sur ces épreuves de VTT aux Jeux Olympiques à Paris. Elles auront lieu les 28 et 29 juillet.