L'Ardéchoise 2022 attend 10 500 concurrents dans trois semaines

Après trois ans d'absence, l'Ardéchoise prépare son grand retour.

Dans trois semaines jour pour jour, l'Ardèche Verte, ouverte cette année aux vélos à assistance électrique, donnera le coup d'envoi de quatre jours de fête sur les routes du département. Huit mille bénévoles seront présents dans les 175 villages traversés par l'épreuve et près de 10 500 concurrents sont attendus. A ce jour, 9 mille concurrents sont inscrits mais les organisateurs espèrent que durant les trois dernières semaines avant le départ, les retardataires valideront leur participation à cette édition 2022 qui réserve encore beaucoup de surprises du 15 au 18 juin prochain.

Parmi les nouveautés : l'Ardéchoise Ultra

Comme son nom l'indique, cette épreuve est réservée aux plus aguerris. Le défi : effectuer en une seule étape le parcours le plus long : la Méridionale, soit 618 km et 41 cols ! Cette année, l'Ardéchoise se veut aussi éco-responsable en supprimant les bouteilles d'eau plate sur les ravitaillements et sur le site de Saint-Félicien avec la mise en place de rampes à eau.