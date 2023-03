L'Arrageois Adrien Petit forfait pour Paris-Roubaix

C'est la chute de trop. Adrien Petit est tombé mercredi, lors de la course "A travers la Flandre", qui marquait son entrée dans les Flandriennes. Le cycliste arrageois s'est fracturé un os de la main, un peu plus de 2 mois après une précédente chute au challenge de Majorque (Espagne) qui avait fortement perturbé son début de saison. Il souffrait alors d'une déchirure aux ligaments à l'épaule.

Meilleur Français dans l'Enfer du Nord en 2022

"Malgré une volonté infaillible pour participer à ma course de coeur, Paris-Roubaix, le sort en a décidé autrement", écrit Adrien Petit sur son compte Instagram*.* Il indique qu'il est obligé de porter une attelle et qu'il doit donc renoncer aux dernières classiques. Lors de la dernière édition de Paris-Roubaix, le bison s'était classé à la 6ème place de l'épreuve, réalisant sa meilleure performance dans la course et finissant premier Français.