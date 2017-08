L'avenir de l'équipe cycliste Cannondale incertain, Pierre Rolland libéré de son contrat

Coup dur pour le cycliste loirétain Pierre Rolland. Faute de garanties financières, son équipe Cannondale ne devrait pas repartir sur le circuit l'année prochaine. Tous les coureurs et le staff ont donc été libérés de leur contrat pour 2018.

Pierre Rolland va devoir trouver une nouvelle équipe pour la saison prochaine. Un partenaire financier, qui devait investir dans l'équipe Cannondale pour la saison à venir, a finalement fait marche arrière. La viabilité financière de l'équipe est donc très incertaine pour 2018, et celle-ci pourrait tout simplement disparaître. Cannondale a donc lancé un appel, pour tenter de trouver un autre partenaire financier qui pourrait permettre à la structure de continuer.

Pierre Rolland avait déjà décliné des offres

L'équipe a décidé de libérer le staff et les coureurs de leurs obligations pour 2018, tout en précisant que les contrats 2018 seront honorés si le futur est assuré. Dans l'équipe Cannondale figurent le Colombien Rigoberto Uran, deuxième du dernier Tour de France, et le Loirétain Pierre Rolland. Ce dernier, sous contrat avec la formation américaine jusqu'à fin 2018, a publié un message sur les réseaux sociaux. Il regrette d'avoir décliné des offres avec des projets sportifs qui lui correspondaient ces dernières semaines. "Maintenant je me retrouve à démarcher ces équipes à nouveau où la plupart ont embauché un ou des coureurs de mon profil", confie-t-il.