Tour de France : l'émotion de la maman de Warren Barguil, meilleur grimpeur de l'édition 2017

La famille du coureur breton sera sur les Champs-Elysées, ce dimanche, pour accueillir son champion. Maillot à pois sur les épaules et dixième au général, Warren Barguil séduit le public, et a du mal à réaliser la "Wawa-mania" qui s'empare du pays ! En tout cas, il fait pleurer Maman (de joie).

Une maman est toujours fière de ses enfants, celle de Warren Barguil a de quoi ! Le coureur morbihannais rentre dans la légende en devenant le troisième Breton de l'histoire à remporter le maillot à pois de meilleur grimpeur, après Bobet et Hinault. Le chouchou de toute la Bretagne a remporté deux étapes et se classe dixième au général.

"Beaucoup d'émotion! En plus on est comme Warren, on est très émotif, on pleure!", explique sa maman

La famille de "Wawa", comme on le surnomme en Bretagne, est à Paris pour assister au sacre "ça va être beaucoup d'émotion", explique Betty, la maman du champion, "en plus on est comme Warren, on est très émotif, on pleure!" . Elle attend avec impatience le moment où il enfilera la précieuse tunique de meilleur grimpeur : "ça va être le bonheur, mais alors!!!"

Je voulais voir mon garçon en vrai sur le podium enfiler le maillot à pois! - Betty Barguil

Sa voix tremble un peu quand elle pense au titre de meilleur grimpeur de son fils : "On était sur le Tour, moi je voulais voir mon garçon, en vrai, sur le podium enfiler le maillot à pois. Et on l'a vu à Rodez, c'est magnifique!"

Il a appelé sa grand-mère pour lui demander de venir sur les Champs-Elysées

La grand-mère du coureur sera également de la partie : "Mamie sera là" , explique Betty, "il lui a demandé hier au téléphone de venir à Paris". Elle ajoute : "ça va être quelque-chose! Il nous fait rêver quand même! On est hyper-fier de notre garçon!" conclue la maman.