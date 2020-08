L'équipe cycliste Arkea-Samsic finalise sa sélection pour le Tour de France 2020

On connaît désormais les huit coureurs qui participeront au Tour de France 2020 sous les couleurs du Team Arkéa-Samsic. L'équipe bretonne sera articulée autour de ses deux leaders et grimpeurs Nairo Quintana et Warren Barguil. Le Tour de France 2020 démarre ce samedi 29 août à Nice.