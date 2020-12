L'équipe cycliste de Savoie AG2R approuve le "protocole commotion" de l'UCI

L'Union Cycliste Internationale vient d'adopter le premier protocole des commotions cérébrales causées par des chutes en course. Le manager et le directeur sportif d'AG2R Citroën Team réagissent positivement.

Après un an de travail de sept experts, l'Union Cycliste Internationale vient de valider (en fin de semaine dernière) le premier protocole "commotions cérébrales" du cyclisme professionnel.

Des questions basiques sont à poser juste après la chute : "Dans quelle course sommes-nous ? Qui a gagné hier ? Combien de kilomètres restent-ils ?" Puis des tests neurologiques rapides, avec par exemple des mots et des chiffres à retenir et à répéter à l'envers.

Si le coureur présente des signes très visibles (vomissements, vision double, regard absent, etc...), le retrait de la course est immédiat. Le protocole est suffisamment simple pour être appliqué par des personnes sans formation médicale. Des examens complémentaires, plus complets, sont obligatoires le soir et le lendemain de la chute. Toute commotion doit être signalée aux organisateurs et aux instances cyclistes.

Après le diagnostic de commotion, le coureur peut reprendre progressivement. Il est interdit de compétition sept jours après la disparition des symptômes (quatorze jours pour les juniors).

Le protocole entre en vigueur en 2021.

Chute à l'arrivée au Tour 2014 © Maxppp - maxppp

Ça va dans le bons sens

On est évidemment concernés en pays de Savoie avec une équipe professionnelle en lice sur les grands tours, AG2R Citroën Team, l'équipe Savoyarde. Le protocole est bien accueilli par Vincent Lavenu le manager : "On a une responsabilité d'employeur. La densité de coureurs de haut niveau est supérieure, il y a plus de stress, plus de concurrence. Des vélos plus rigides et plus rapides. Et la multiplication des aménagements routiers qui sont autant de pièges - terre-plein, ronds-points, glissières etc... Bref, il y a plus de chutes qu'avant. Et plus sévères. Un coureur fait au moins deux chutes par saison sur les grands tours. Il fallait en arriver à ce genre de protocole. Même si les coureurs sont désormais protéger par des casques, heureusement."

Personne n'a oublié la 13 ème étape du dernier Tour de France. Romain Bardet, le leader de l'équipe ciel et terre est projeté au sol à 65 km/h. Hagard, le champion se relève. Il finit comme il peut ses 90 kilomètres d'étape. Le soir, l'examen médical révèle un traumatisme crânien. Et donc, abandon. Julien Jurdie était son directeur sportif, il a remis Romain en selle. "Le protocole va dans le bon sens. Il est facile à appliquer. Avant que Romain reparte, j'avais le temps de lui poser les questions de base. C'est ce que je demandais depuis un certain temps. Que nous, les directeurs sportifs, ayons par l'UCI une formation minimale aux commotions. Car on n'en parle jamais avec les coureurs. Ce n'était pas un sujet."

Vincent Lavenu rappelle que c'est lui qui a amené Romain Bardet passer des examens médicaux dans un hôpital car il s'inquiétait de l'état de son coureur.

Le plus dur sera peut-être de le faire accepter au coureur

Vincent Lavenu se souvient du Portugais Agostinho mort en 1984 après avoir percuté un chien avant une arrivée. Remonté sur son vélo, il est décédé dix jours plus tard. "Peut-être qu'avec ce genre de protocole, on évitera ces drames."

Reste aux organisateurs à soigner les parcours. Surtout sur les arrivées. Julien Jurdie pense à la terrible arrivée en pente au Tour de Pologne, où les cyclistes déboulent à plus de 80 km/h et des accidents destructeurs (en 2019, après une chute sur le sprint final, Jakobsen a passé plusieurs jours dans le coma et reste mutilé à vie).

Anciens coureurs tous les deux, le manager et le directeur sportif partagent sans se concerter le même sentiment. Il faudra convaincre le coureur à terre de perdre du temps afin de réaliser le protocole de l'UCI. Même rapide, il retardera le cycliste, certes pour la bonne cause. Vincent Lavenu : "Le rugby maîtrise ces protocoles. Dans les sports collectifs, vous arrêtez le match. Pas la course ! Elle continue sans vous, et le coureur veut repartir coûte que coûte, très vite, trop vite parfois." Julien Jurdie : "Le cycliste veut repartir. Il est dur au mal. Il a l'habitude de rouler en souffrance. C'est la tradition de notre sport. Ces protocoles sont donc une petite révolution. Mais ça va dans le sens de la protection de l'athlète. Les dégâts des commotions sont incontestables."

Au moment de sa chute, Romain Bardet était 4ème du classement général. Il a reconnu plus tard : "Il aurait fallu me mettre des menottes pour m'empêcher de repartir".