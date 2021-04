L'équipe cycliste nordiste Cofidis prolonge dans le peloton jusqu'en 2025

Les maillots rouges, blancs et jaunes de l'équipe Cofidis seront encore dans le peloton jusqu'en 2025, au moins. La société de crédit, basée dans le Nord, va aussi augmenter son budget pour l'équipe UCI World Tour, avec 1,5 millions d'euros en plus par an.

Une équipe féminine sera mise en place. Elle débutera dès la saison prochaine en Continental, la 2e division, avec un budget d'un millions d'euros par an.

Un investissement rentable, mais aussi un choix sportif

Le président de l'équipe cycliste, Thierry Vitu l'annonce à France Bleu Nord, Cofidis roulera encore pour au moins 4 ans.

Déjà parce que c'est intéressant pour la société de crédit. "L'investissement qu'on met dans l'équipe cycliste est rentable, explique Thierry Vitu. Dans la mesure où ça apporte toujours énormément à la marque Cofidis. Que ce soit en termes de notoriété, en terme d'image, en termes de communication aussi".

Le budget de l'équipe augmenté d'1,5 millions d'euros par an

"C'est aussi un choix sportif" rajoute le président de l'équipe Cofidis. Il en veut pour preuve l'augmentation du budget de l'équipe World Tour.

"Notre budget actuel est de 11 millions et demi d'euros et on l'augmente de 1 million et demi. Donc en pourcentage, c'est quand même pas négligeable et ça nous fait un budget de 13 millions" détaille Thierry Vitu.

Pas suffisant toutefois pour rivaliser avec les équipes Ineos ou Jumbo-Visma. "Mais _notre intention n'est pas non plus de faire partie des premières équipes mondiales_, précise-t-il. C'est progresser régulièrement, donc donner des moyens supplémentaires à l'équipe pour accroître son niveau de performance sur la durée."

Lors du dernier Tour de France, le grimpeur Français de Cofidis, Guillaume Martin s'était classé à la 11e place, premier français.

Une équipe féminine. Objectif : devenir incontournable

"Dans le même temps, Cofidis Group poursuit son engagement avec l’équipe handisport et s’apprête à constituer une équipe féminine" annonce le communiqué de presse.

Elle verra le jour en 2022 en Continental, la deuxième division, et bénéficiera d'un budget d'un million d'euros par an. "C'est important pour nous d'avoir un dispositif qui soit bien le reflet de ce qu'on est et de nos valeurs" pour la directeur de l'équipe cycliste, Thierry Vitu.