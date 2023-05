L'équipe cycliste Roubaix Lille Métropole sauvée grâce à un nouveau sponsor nordiste

C'est une opération sauvetage rondement menée. "Une opération commando" ose même le maire (divers droite) de Roubaix, Guillaume Delbar. "On a dit : on lâche rien ! On savait qu'il y avait un patrimoine, explique l'élu local. Si on ne s'était pas appelé Roubaix avec toute l'histoire qui va avec, ça aurait été encore plus difficile donc on savait qu'on avait des atouts. Avoir une course mythique et une équipe qui, pour partie, prépare les JO, c'était important", explique le maire de Roubaix. La ville a ajouté 50 000€ de manière exceptionnelle à sa subvention annuelle tout comme les 3 autres collectivités locales qui soutiennent le vélo-club (région, département et métropole).

Coupe de massue

Dans la grande salle d'un hôtel d'Armbouts-Cappel, les coureurs qui s'apprêtent à participer aux 4 Jours de Dunkerque, ont tombé la veste à l'issue de la conférence de presse pour montrer le nouveau maillot de l'équipe avec le nom de Van Rysel désormais. Parmi eux, Thomas Boudat, le leader de l'équipe, présélectionné pour les JO de Paris en cyclisme sur piste : "Quand on a eu la nouvelle, ça a été un coup de massue pour nous, se souvient le cycliste, surtout qu'on l'a appris dans les médias même si le staff nous a toujours tenu au courant, a été transparent par la suite. Cela mettait un coup d'arrêt dans notre préparation donc le fait de pouvoir continuer avec l'équipe et avoir la certitude de pouvoir finir la saison, c'est quand même un gros soulagement".

Les coureurs de "Rysel Roubaix Lille Métropole" entourés du manager, du patron de Van Rysel et des élus locaux © Radio France - Stéphane Barbereau

"Maintenant, il ne reste plus qu'à pédaler et à gagner des courses" - Thomas Boudat

L'essentiel du soutien financier vient d'un groupe : Decathlon via sa marque de vélo premium, Van Rysel. Le responsable de la marque, Nicolas Pierron, a été touché par l'histoire du Vélo-Club de Roubaix qui aurait pu s'achever avec la disparition de la structure professionnelle. "J'ai souvent l'habitude de dire qu'on a un ADN commun, explique Nicolas Pierron : le Nord et les pavés. L'objectif c'est de faire en sorte que ce club emblématique du Nord puisse continuer l'aventure puisqu'il y a derrière des équipes de jeunes et que Decathlon est très attaché à la formation des plus jeunes". En plus de Van Rysel, le Vélo-club reçoit le soutien financier de Norauto, autre marque de la famille Mulliez avec comme point commun pour ces deux groupes d'avoir le même président : Fabien Derville. On peut supposer que l'aide financière des deux entreprises pour permettre au club de boucler son budget et finir la saison se monte à environ 300 000€, les collectivités locales mettant sur la table 200 000€ en tout. Pour la saison prochaine, de nouvelles discussions doivent débuter pour débuter un partenariat sur plusieurs saisons. Une certitude : Van Rysel veut développer le sponsoring et pourrait viser plus haut en équipant une équipe professionnelle World Tour. Elle sponsorise déjà des coureurs, à titre individuel, comme le sprinter belge Arnaud De Lie (Lotto-Dstny).