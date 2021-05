L'équipe cycliste savoyarde AG2R Citroën remporte une étape sur le prestigieux Tour d'Italie

Une victoire en baroudeur ! L'Italien Andrea Vendrame, de l'équipe savoyarde AG2R Citroën, a remporté ce jeudi la 12ème étape du Giro, le tour d'Italie. Un succès obtenu au sprint à Bagno di Romagna, devant l'Australien Chris Hamilton, son dernier compagnon d'échappée. Il s'agit de la première victoire de l'équipe sur ce Giro.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le gain de l'étape s'est joué dans le groupe de 13 coureurs qui a abordé en tête la quatrième et dernière ascension du jour, le passo del Carnaio, avec une douzaine de minutes d'avance sur le peloton. Dans ce col, André Vendrame, 26 ans, est passé à l'attaque à 18 kilomètres de l'arrivée. C'est sa première victoire avec le maillot d'AG2R et sa première sur le Giro, l'un des plus importants rendez-vous du circuit mondial avec le Tour de France et le Tour d'Espagne. Le Colombien Egan Bernal (Ineos) conserve son maillot rose de leader avec une avance inchangée sur ses suivants.

Vendredi, 13ème étape entre Ravenne et Vérone, avec une arrivée près des arènes.