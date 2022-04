L'équipe de France de cyclisme sur piste découvre le vélodrome François Pervis à Laval

A l'occasion de l'inauguration du vélodrome de Laval, la première compétition officielle de cyclisme sur piste était organisée. Et plusieurs coureurs de l'équipe de France ont fait l'honneur de leur présence afin de rendre hommage à la carrière de François Pervis.

Sébastien Vigier (au centre) et les autres membres de l'équipe de France de cyclisme sur piste.

Jusque là, le vélodrome de Laval n'avait accueilli que quelques entraînements des jeunes du coin. Ce samedi 30 avril, c'était la première compétition officielle et le premier accueil du public au pied d'Espace Mayenne. Un bon millier de personnes a répondu présent.

Sur la piste, des coureurs du grand ouest, mais aussi les pointures de l'équipe de France. A sa tête, Sébastien Vigier, médaillé de bronze aux derniers Jeux de Tokyo. C'est lui qui détient le temps de référence de la piste sur le 200 mètres lancé en 10"784. Un temps tout à fait correct pour une piste en béton et avec un peu de vent, mais pas assez pour Sébastien Vigier : "je ne suis pas satisfait parce que François (Pervis) m'avait mis au défi de m'approcher des 10 secondes pile ! Mais il y a un peu de vent aujourd'hui donc c'était compliqué, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Mais je suis très content d'être le premier à mettre mon nom à côté de celui de François comme record de la piste. Et j'espère que ce chrono restera longtemps. Je suis également très heureux de voir fleurir pas mal de vélodromes en France. Cela permet aux jeunes de pratiquer, de découvrir aussi cette discipline car elle est assez méconnue et de pouvoir la développer."

Le public a répondu présent

Sébastien Vigier qui a ensuite remporté le tournoi de vitesse devant son copain de l'équipe de France, Rayan Helal. Sur le bord de la piste, François Pervis a observé tout ça avec attention. Le chrono de Sébastien Vigier va servir de point de départ explique le champion mayennais : "cela donne une référence pour les jeunes lorsqu'ils viendront s'entraîner. Ils auront une référence et pourront se jauger par rapport au niveau international. et ça va les motiver, c'est un bon début. Je suis également très content de l'affluence. Le public a répondu présent. Je viens de faire une vidéo pour immortaliser tout ça. Je suis heureux car le vélodrome est plein. C'est génial !".

Un essai réussi qui en appelle beaucoup d'autres. Et il y avait peut-être sur la piste, parmi les jeunes, le successeur de François Pervis.