L'équipe de Tadej Pogacar présente sur les Boucles de la Mayenne en mai prochain

Chaque année, les Boucles de la Mayenne essaient de gravir un échelon, une marche supplémentaire. Cette année, l'édition 2022 sera marquée par la présence de deux grosses équipes étrangères, Movistar et UAE Team Emirates, l'équipe du double vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar. Pierrick Guesné, le président des Boucles de la Mayenne, se réjouit de cette nouvelle : "on va atteindre l'objectif que l'on s'était fixé, à savoir accueillir cinq équipes Wolrd Tour. En plus des trois françaises (Groupama FDJ, Ag2r Citroën et Cofidis), il y aura Movistar et donc la très belle nouvelle, c'est la présence de l'équipe de Tadej Pogacar, UAE Team Emirates. On va prendre de l'ampleur. Et si on a de belles têtes d'affiche, cela fera rayonner la ville de Laval et notre département."

Alors, la star slovène sera t'elle présente en Mayenne ? Il n'y a malheureusement que très peu de chance, même si le vainqueur du contre-la-montre entre Changé et Laval sur le Tour en juin dernier a sûrement gardé un bon souvenir de la Mayenne. Pour préparer le Tour de France, les coureurs ont plutôt l'habitude de participer au Critérium du Dauphiné qui démarre, cette année, une semaine après l'arrivée des Boucles. Il y a aussi le Tour de Suisse, mi-juin. Mais, selon nos informations, Pogacar va disputer le Tour de Slovénie, chez lui, du 15 au 19 juin. Une épreuve dont il est tenant du titre et qui est classée en Pro Séries, comme les Boucles.

Dans cette équipe UAE Team Emirates, il y a notamment le sprinteur allemand Pascal Ackerman, le jeune Français Alexys Brunel (ex Groupama FDJ), ou encore, Georg Benett, le Néo-Zélandais spécialiste des courses à étapes.

Les Boucles de la Mayenne, c'est du 26 au 29 mai. Un événement France Bleu Mayenne.