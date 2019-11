L'Étoile de Bessèges pleure Raymond Poulidor

Bessèges, France

L'Étoile de Bessèges est en deuil après le décès de Raymond Poulidor ce mercredi à l'âge de 83 ans. Depuis presque 50 ans, "Poupou" était une figure incontournable de la course cyclistequi se déroule chaque année au début du mois de février sur les routes du Gard. Au début, il l'avait connue comme coureur, puis il en était devenu le parrain et il n'avait manqué aucune des 49 éditions.

Au fil des années, il avait tissé des liens d'amitié très forts avec les organisateurs et les bénévoles de l'épreuve. "Raymond faisait vraiment partie de la famille de l'Étoile" explique Roland Fangille le créateur de l'épreuve, très affecté par la nouvelle. "J'ai toujours dit que si la course existait encore aujourd'hui et qu'elle avait acquis cette notoriété, c'est parce qu'il était là à la première en 1971. Et depuis il était toujours revenu. Nous voulions fêter la 50e édition avec lui. Nous sommes vraiment très tristes."

Fidèle et disponible

Roland Fangille se souvient aussi de ces parties de belotes endiablées le soir après l'arrivée de l'étape et de l'extrême disponibilité de "Poupou" auprès des spectateurs. "Je ne l'ai jamais vu refuser un autographe ou une photo. Il était toujours prêt à faire plaisir aux gens" confirme Cyril Roure, bénévole sur l'Étoile depuis près de 30 ans.