L'évêque de Chalon-sur-Saône dispute le championnat de France cycliste du clergé

On dit que la foi soulève des montagnes, mais aide-t-elle à gravir les cols ? Réponse sur les pentes de l'Ardèche avec le championnat de France cycliste du clergé. Une épreuve disputée par Benoit Rivière, évêque d'Autun, Mâcon et Chalon-sur-Saône.

Ce n'est pas tous les jours que l'on croise un évêque qui fait du vélo, et pourtant c'est le programme ce lundi 2 et mardi 3 mai de monseigneur Benoit Rivière. L'évêque d'Autun, Mâcon et Chalon-Sur-Saône participe aux championnats de France cycliste du clergé. L'évènement se déroule en Ardèche et rassemble 80 religieux et religieuses catholiques. ("Ouvert aux évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses, pasteurs, séminaristes et personnes consacrées" précise le diocèse de Saône-et-Loire.) Au programme ce lundi 2 mai un contre la montre de près de 13 kms et mardi 3 mai une course de 54 kms dans le sud de l'Ardèche. Monseigneur Benoit Rivière serait le seul évêque à participer à cette compétition

Cette course labellisée FFC (Fédération française de cyclisme) est de retour après 2 ans d'absence en raison de la crise Covid. "Nous sommes tous des amateurs et des promeneurs à vélos" sourit monseigneur Benoît Rivière. "Personnellement, je porte un cuissard et un maillot, mais il est arrivé que je croise une sœur participant à la course en habit de religieuse. Moi je ne cache pas que je suis évêque, mais je ne fais pas cette course pour communiquer sur l'Eglise. C'est vrai que cela peut surprendre et que des gens viennent nous parler. Cela rapproche aussi des curés de leur évêque" assure-t-il.

A quoi ressemble une course de religieux ? Benoit Rivière nous raconte.. Copier

A 67 ans , j'espère en laisser une dizaine derrière moi " -Monseigneur Benoît Rivière

"J'aime le sport, notamment les sports d'endurance. C'est ce championnat qui m'a amené a acheter un vélo il y'a une quinzaine d'années, et depuis j'en fait un petit peu, mais je n'ai pas fait d'entrainement spécifique pour cette compétition. J'ai simplement profité de 3 jours à la montagne pour faire de longues marches et me préparer physiquement."

"Il y a quelques années, sur cette épreuve j'avais fini en milieu de tableau. Là à 67 ans, si j'en laisse quelques uns derrière moi je serai content. Si je finis dans les 10 derniers ce sera bien, mais vraiment je ne cherche pas à faire un résultat, mais plutôt à bien gérer mon effort."

Pour la gagne ou pour participer ? Copier

La prière permet-elle de surmonter les pentes raides de l'Ardèche ? Monseigneur Benoît Rivière reste évasif là-dessus, mais il compte bien participer à la messe qui réunira tous les concurrents mardi matin à 8h en la cathédrale de Viviers (Ardèche).

Le parcours prévu initialement pour 2020 a été retenu en 2022. C’est-à-dire un contre-la-montre de 12,7 kilomètres qui sera disputée le 1er jour de 16h a 18h entre Rochemaure et Cruas puis, le lendemain, une course en ligne longue de 54 kilomètres (3 x 18 kms) entre Saint-Remèze et Gras. (10h-12h30)