L’ex-cycliste Amaël Moinard met fin à l'aventure avec la Chine et revient chez BMC

Amaël Moinard avait surpris beaucoup de monde il y a un peu plus d'un an en prenant la direction de la toute nouvelle équipe professionnelle de cyclisme "China Glory Cycling". Le projet est séduisant : faire briller au plus vite des cyclistes chinois au plus haut niveau du vélo, dans la perspective notamment des JO 2024. Une ambition vite rattrapée par la réalité sportive. Amaël Moinard a décidé cet hiver de mettre fin à l'aventure. Le Manchois se confie à France Bleu Cotentin.

"Ils partaient de très loin"

"L'aventure a été très belle, mais il y a une telle différence culturelle dans l'approche sportive, humaine, juridique et comptable, que j'ai préféré arrêter l'aventure. Les processus de décision sont très très lents. Et puis les résultats étaient en dessous de leurs attentes, parce que les résultats demandés étaient à court terme avec l'objectif de Paris 2024. Nous, on était plutôt sur du long terme, parce qu'ils partaient de très loin. Il y a énormément de travail. Le sport, c'est aussi pour le 'soft power', montrer sa puissance politique. Ils sont loin d'avoir le niveau pour faire jouer leur influence dans le vélo notamment."

Selon Amaël Moinard, la situation sanitaire n'a pas non plus aidé : "les restrictions liées au Covid, les restrictions liées aux voyages, c'était très compliqué pour les athlètes. Ce n'était pas simple à gérer, et je n'avais pas envie de m'épuiser dans une aventure comme ça sur du long terme".

Une nouvelle vie dans le VTT cross country

Le cherbourgeois aux 11 participations au Tour de France ne tarde pas à rebondir, dans une "maison" qu'il connait bien : BMC, l'équipe dont il a porté le maillot pendant sept saisons sur la route. Amaël Moinard trace son chemin, toujours sur deux roues, mais sur un autre terrain. Il manage désormais le team BMC VTT cross country qui compte notamment dans ses rangs les français Titouan Carod et Jordan Sarrou, qui visent un ticket pour les JO 2024.

"C'était une totale découverte et c'est aussi ce qui m'a plu. Mon rôle est peu auprès des sportifs, mais plus gérer l'équipe dans son ensemble comme la logistique, le budget, les partenariats... L'idée pour moi c'est de créer un environnement propice à la haute performance. C'est un job très complexe, mais qui est passionnant."

Cette nouvelle aventure s'accompagne d'un changement de vie. Amaël Moinard va quitter la Côte d'Azur pour s'installer en famille en Suisse, tout près des locaux de son équipe BMC.