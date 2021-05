L'heureux commencement du Tour de la Manche cycliste

Après une annulation en 2020 à cause du covid, la 56e édition du Tour de la Manche cycliste s'est élancée ce jeudi de Saint-Sauveur-Lendelin. Le coureur de Dinan Thomas Gachignard s'est imposé au sprint à Flamanville. Au menu du peloton ce vendredi : contre-la-montre et course en ligne.

Ce jeudi, un peloton de 120 coureurs s'est élancé de Saint-Sauveur-Lendelin pour la première étape du 56e Tour de la Manche cycliste. Au programme : 155 kilomètres direction Flamanville, sur la côte ouest, en passant par les côtes casse-pattes des environs de Bricquebec. Au final, c'est le coureur de Dinan Thomas Gachignard qui s'est imposé au sprint et sous le soleil flamanvillais pour cette première étape. Le Breton est le premier leader de ce Tour, qui marque le retour des courses à étapes en Normandie.

C'est une relance générale du cyclisme dans le grand ouest. on est la première épreuve à étapes qui repart, avec les Boucles de la Mayenne. Sur le bord de la route, ça fait plaisir de retrouver des gens qu'on ne voyait plus - Jean-Claude Leclerc, coordinateur du Tour de la Manche cycliste

Une épreuve pour le moins attendue. D'abord par les cyclistes, à l'image de l'Avranchinais Paul Bouteloup, de l'ES Torigny : _"On a été arrêtés plus d'un mois_, donc forcément, on a pas mal cogité. C'était un peu notre raison de repartir, et ça promet car on marche tous bien dans l'équipe", confie le cycliste, également étudiant en Staps à l'université de Caen.

C'est une première victoire pour moi en élite ! Une course très compliquée, où ça a roulé très vite. On est sorti devant, au terrain de cyclocross. Je suis aussi un crossman, et j'aime beaucoup le terrain de Flamanville - Thomas Gachignard, vainqueur de la première étape

Une course "qui a manqué l'an dernier"

Pour les fans de vélo, c'est aussi une belle délivrance. "On est dans une terre de cyclisme. Personnellement, aujourd'hui, je n'ai pas de frère ou de cousin qui court, mais je viens pour retrouver les gens. C'est une course importante, qui a manqué au calendrier l'an dernier", note Caroline, de Bricquebec. Même si, en raison de la crise sanitaire, le public a été relégué à 50 mètres de la ligne d'arrivée. "J'adore cette ambiance ! ça nous manquait. D'être dehors, avec ce beau soleil, c'est très agréable. On ne se colle pas les uns aux autres. C'est vrai qu'on doit faire attention. Tout le monde est correct, dont il n'y a pas de problème", précise Martine, des Pieux.

