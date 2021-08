L'Italien Elia Viviani (Cofidis) remporte la première étape du Tour Poitou-Charentes à Parthenay

Cette fois-ci, il n'a pas laissé passé sa chance. Quatrième l'an passé lors de la 1ère étape du TPC, Elia Viviani a enfin signé la passe de trois sur le Tour Poitou-Charentes. Il remporte la 1ère manche de cette 35ème édition dans les rues de Parthenay. L'Italien a lancé un message à la concurrence d'entrée : il est en forme et il faudra compter sur lui pour les victoires d'étapes.

Déjà vainqueur à deux reprises (1ère et 3ème étape en 2017), l'Italien, médaille de bronze à l'omnium lors des derniers JO de Tokyo, confirme sa bonne saison. Victorieux à Cholet (Pays-de-Loire) et lors de l'Adriatica Ionica (1ère et 3ème étape), il prouve surtout qu'à 35 ans, il en a encore sous la pédale. Alors que la Cofidis pourrait ne pas le conserver et qu'un retour en Italie est d'actualité (la formation Eolo-Kometa serait sur les rangs), Elia Viviani profite. Sans complexe. Les concurrents sont prévenus.

Coup de chapeau au courageux du jour, le Danois Robin Skivild (Uno-X Pro Cycling Team), présent pendant la quasi-totalité de la course à l'avant, avec les différentes échappées du jour.

Deuxième étape ce mercredi entre Parthenay (79) et Ruffec (16). Le départ fictif sera donné à 12h05 place du Drapeau. Port du masque obligatoire.