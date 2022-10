L'Occitanie largement visitée par le Tour de France femmes 2023

Le Tour de France femmes a réuni près de 20 millions de téléspectateurs l'été dernier sur les antennes de France Télévisions pour le grand retour du Tour au féminin. L'été prochain, le peloton va prendre la direction du Sud-Ouest avec le Tourmalet comme point d'orgue.

Rodez, Albi, Blagnac...

Le Tour de France femmes partira de Clermont-Ferrand le dimanche 23 juillet pour arriver à Pau une semaine plus tard. Après un passage par la Corrèze et la Dordogne, le peloton arrivera en Occitanie lors de la quatrième étape qui reliera Cahors à Rodez le mercredi 26 juillet. Le lendemain, la cinquième étape ira d'Onet-le-Château à Albi. La cité tarnaise qui sera ville d'arrivée puis ville départ avec une sixième étape Albi-Blagnac.

Le Tour de France femmes filera ensuite dans les Pyrénées avec une arrivée au Tourmalet lors de l'avant-dernière étape le samedi 29 juillet. Pour terminer, le dimanche 30 juillet, le peloton aura droit à un contre-la-montre individuel dans les rues de Pau.

Marion Rousse : "On avait envie de taper un gros coup"

La deuxième partie de ce Tour de France femmes 2023 sera déterminante pour le classement général. Et dès les routes de l'Aveyron : "Dès le quatrième jour avec l'arrivée à Rodez, ce sera l'étape de tous les dangers. Ce sera une étape très longue de 177 km, et surtout dans les 40 derniers kilomètres, ça ne fera que monter et descendre donc vraiment typé classique ardennaise. C'est la première étape très dangereuse pour le classement général. Il y aura ensuite pas mal d'étapes où il est difficile de prévoir un scénario. Ce sera un match entre équipes de sprinteuses et de baroudeuses. Et le samedi, l'étape reine avec le col d'Aspin à escalader avant d'aller chercher le Tourmalet. On avait vraiment envie de taper un gros coup pour cette deuxième édition et d'aller sur un sommet mythique. Le Tourmalet fait partie de la légende du Tour", salive d'avance sa directrice Marion Rousse.

Les étapes du Tour de France Femmes