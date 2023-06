L’oeil de Thierry Gouvenou pour définir le parcours du Tour de France

Dans deux jours, les coureurs du Tour de France s'élanceront pour 3.405 km réparties en 21 étapes, de Bilbao jusqu'à l'arrivée sur les Champs-Elysées à Paris. C'est la distance totale de cette édition 2023. Chaque tronçon a été validé par Thierry Gouvenou, sept participations à la Grande Boucle, aujourd’hui directeur technique de l’épreuve.

France Bleu : Il vous faut combien de temps pour tracer un Tour de France ?

Thierry Gouvenou : J'ai envie de dire que c'est un travail permanent, que je suis toujours en train de chercher. Quand je suis dans une région, je regarde les routes et parfois je me dis “ça serait pas mal pour le Tour !”. Mais la partie plus technique est beaucoup plus courte. Il faut compter une journée sur le terrain pour reconnaître une étape.

Ça signifie que vous ne vous déconnectez jamais. Même en vacances, vous observez les routes ?

Oui. Le vélo, c'est quand même un peu ma vie, hein ! J'ai été coureur. Je vis dans ce milieu depuis toujours et c'est vrai que je ne compte pas mes heures.

Est-ce que l’ancien coureur fait ces repérages au moins en partie à vélo ou exclusivement en voiture.

Je fais tout en voiture. Je roule encore un peu à vélo mais pour le Tour on fait tout en voiture parce qu’il faut du matériel. On doit prendre beaucoup de notes et c'est vrai que c'est plus simple d'avoir l'ordinateur sur les genoux en voiture que sur un vélo !

De plus en plus difficile d’organiser des arrivées en ville

L'une de vos missions prioritaires, c'est de définir un Tour sécurisé, il faut que le parcours soit adapté à la vitesse du cyclisme professionnel

Oui, c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. On a beaucoup de contraintes et beaucoup de difficultés à trouver des villes où on peut encore installer des arrivées sûres si elles se font au sprint. Il faut s'imaginer avec un peloton dans le final qui roule à 60, 65 km/h. Dans les villes d’aujourd’hui c'est souvent des zones limitées à 30 km/h parce qu'il y a des chicanes, des ralentisseurs et des ronds-points. Il faut savoir que dans un peloton les premiers coureurs voient ce qui se passe devant eux mais les autres derrière suivent à grande vitesse sans réellement voir le danger. Et c'est ça notre plus gros souci.

Est-ce que ça donne des discussions difficiles avec les villes candidates à l’organisation d'une arrivée ?

Oui, c'est en concertation. Mais dès qu'on parle de sécurité, de mise en danger de personnes, les gens sont quand même assez réceptifs. Parfois il peut y avoir une vraie déception quand une ville est candidate et quand on n’a aucune solution à cause des aménagements urbains qui ne vont pas.

Il y aura une nouveauté dans ce Tour 2023 : une arrivée sans public au Puy de Dôme, en raison de la faible largeur de la route et du classement du site au patrimoine de l'Unesco ne le permet pas. Ça a été un choix difficile ?

C'est un cas particulier le Puy de Dôme. C'est une légende du Tour de France. On a en mémoire cette photo du duel entre Anquetil et Poulidor, ce coude à coude grandiose. Mais depuis, le Puy de Dôme a été classé à l'Unesco. Il a été créé une voie ferrée sur le côté, donc ça a rétréci la chaussée. Et voilà, après plus de 30 ans d'attente, on va revenir sur le Puy de Dôme. Mais on a cette contrainte de ne pas abîmer ce site classé. Donc on a préféré interdire le public sur le dernier kilomètre même si ce n’est vraiment pas l'ADN du Tour de France.