La 27ème édition du Tour Loire Pilat Forez s'élance ce samedi après-midi de la Fouillouse

La course reste un événement dans le département avec trois étapes ce weekend autour de Saint-Étienne. Une étape en ligne samedi et deux étapes dont un contre-la-montre dimanche.

Saint-Étienne, France

Vous allez peut-être les croiser ce weekend sur les routes de la Loire, les 200 coureurs inscrits à la 27ème édition du Tour Loire Pilat Forez. La course cycliste s'élance ce samedi après-midi de La Fouillouse. Au menu ce weekend, trois étapes sur deux jours entre la Fouillouse donc, Saint-Chamond et la Talaudière. Soit plus de 250 kilomètres à parcourir pour les différentes catégories (seniors, jeunes, féminines).

Michel Lechaigne, organisateur : "On a tout à fait notre rôle à jouer"

Cette année encore, cette course amateur est un rendez-vous important pour le cyclisme dans le département mais pas que, explique le directeur du Tour Loire Pilat Forez, Michel Lechaigne, également président du Comité départemental de cyclisme.

"Il y a peu d'épreuves de ce type en France. Autant, il y a de très belles épreuves pour les pros. Mais il y a peu d'épreuves à étapes pour ces catégories là. On a tout à fait notre rôle à jouer. On a eu la chance de voir courir chez nous Romain Bardet, plein de bons coureurs. On le fait par passion. Tous les ans, on arrive à boucler le bugdet [...] mais ce sont les remerciements des coureurs qui nous font avancer."

Première étape samedi (13h30) pour une boucle autour de La Fouillouse.

Dimanche, il y aura deux étapes : un contre-la-montre le matin à Saint-Chamond, suivi d'une 2ème et dernière étape en ligne dimanche après-midi autour de La Talaudière.