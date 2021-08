La 35ème édition du Tour Poitou-Charentes s'élance de Pons en Charente-Maritime

Malgré l'épidémie de Covid-19 et la concurrence de deux épreuves majeures (Tour d'Espagne et d'Allemagne) sur le calendrier international, le TPC résiste et tient bon. Thibaut Pinot, Bruno Amirail, Matthias Brändle, Niki Terpstra - entre autres - seront les têtes d'affiche d'une édition prometteuse.