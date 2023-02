La 48e édition de l'Essor Basque, cinq jours de courses cyclistes entre Boucau et Mauléon

C'est devenu une institution de début de la saison amateur en cyclisme. L'Essor Basque débute ce premier week-end de février avec deux manches, avant trois étapes en fin de semaine prochaine. Et pour commencer, la Boucle de l'Essor. 117 km entre Boucau et Tarnos, avant d'attaquer le circuit de 110 km autour de Cambo dimanche. Un premier test pour les 200 coureurs du peloton venus d'une douzaine d'équipe de première division.

ⓘ Publicité

Les grandes équipes de l'élite vont en découdre, en première ligne, Vendée U, réserve des espoirs pros de l'équipe de Jean-René Bernaudeau (Total Énergie). L'an dernier, ils avaient dominé le premier week-end. On pense aussi aux formations bretonnes de Loudéac et de Morbihan Fybolia.

loading

Autre petite nouveauté : pour cette 48e édition, Saint-Jean-le-Vieux va accueillir pour la première fois une arrivée. Désormais, une alternance sera réalisée entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Jean-le Vieux ; un coup le départ, un coup l'arrivée. Pas de changement sur le Labourd en revanche, puisque Boucau restera ville départ le premier jour et Tarnos ville d’arrivée, "à cause des aménagements urbains", explique la direction de la course cycliste.

Le programme 2023 de l’Essor Basque

sam 4/02 : Boucles de l’Essor (Boucau - Tarnos)

Boucles de l’Essor © Radio France - EB

dim 5/02 : Circuit de l’Essor (Cambo - Cambo)

Circuit de l’Essor © Radio France - EB

ven 10/02 : Tour de Basse-Navarre (Saint-Palais - Saint-Palais)

Tour de Basse-Navarre © Radio France - EB

sam 11/02 : Ronde du Pays Basque (Saint-Jean-Pied-de-Port - Saint-Jean-le-Vieux)

Ronde du Pays Basque © Radio France - EB

dim 12/02 : Trophée de l’Essor - Tour de la Soule (Mauléon - Mauléon)

Trophée de l'Essor © Radio France - EB