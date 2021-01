La Bretonne Amandine Fouquenet, formée en Mayenne, sacrée championne de France de cyclo-cross

À 19 ans seulement, Amandine Fouquenet, originaire de Brielles (Ille-et-Vilaine) et formée en Mayenne, a remporté le titre de championne de France de cyclo-cross ce dimanche à Pontchâteau. Elle cumule ainsi les titres féminins dans les catégories élite et espoir.

"Franchement, c'est incroyable, ces deux titres !", a réagi la Bretonne, formée au club de l'UC Sud 53 et entraînée par le Mayennais Guillaume Benoist, qui l'avait emporté sur le même circuit en 1999. "C'est magique, en plus je suis championne de France sur le même circuit que mon entraîneur".

"Je me sentais vraiment bien, a expliqué Amandine Fouquenet, jointe par France Bleu Mayenne juste après sa course. J'avais confiance en moi et j'étais plus forte que mes concurrentes donc j'arrivais à revenir sur elles." La nouvelle championne de France, professionnelle depuis l'an passé dans l'équipe sur route Arkea, a devancé dans les derniers hectomètres l'Alsacienne Perrine Clauzel, spécialiste du VTT. La tenante du titre, Marion Norbert-Riberolle, championne du monde espoirs, a dû se contenter de la médaille de bronze.