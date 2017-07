La caravane Cochonou depuis 19 ans sur le Tour de France

Vous ne pouvez pas les manquer sur le Tour de France, les célèbres 2 chevaux rouges et blanches de la marque Cochonou

Une fois encore la marque de saucisson sec de Saint Symphorien sur Coize est présente dans la caravane publicitaire la grande boucle. Et ça fait 19 ans que ça dure.

Elle va distribuer pas moins de 550 000 sachets dégustation aux spectateurs et découper pas loin de 2000 saucissons entiers sur les lignes départ et d’arrivée.

Cochonou et le Tour de France c’est un véritable contrat de fidélité qui relie aujourd’hui les deux entités comme l’explique Patrick BOMBART le directeur marketing de Cochonou implanté dans la Loire à Saint Symphorien sur Coize.

C’est donc l’un des plus anciens partenaires de la caravane publicitaire de la grande boucle et qui entretient une vraie histoire d’amour avec le tour

Cochonou sans le Tour ne serait peut-être pas Cochonou et le Tour sans Cochonou ne serait peut-être pas le Tour. Patrick BOMBART

C’est sûr que les 2 chevaux vichy rouges et blanches sont intimement liées à l’image du Tour de France et participent au succès de l’épreuve sur les route de France.

Des tonnes de saucisson distribuées durant le tour © Maxppp - -

Cette année la caravane Cochonou sera composée de 30 personnes, dont deux qui travaillent à l’année sur l’organisation de cet évènement pour l’entreprise. Plus les mécaniciens chargé de l’entretient des vénérables Citroën qui ne passent pas l’hiver ici mais sur la côte basque question de climat sans doute.

Cochonou sera encore présent sur le tour de France en 2018

A la question qu’est-ce que ça rapporte à l’entreprise, pas de chiffre, mais puisque ça dure depuis 19 ans, on imagine bien que le résultat est positif à la fois en matière de notoriété, mais le responsable marketing avoue aussi que la courbe des ventes est au rendez pendant et après le Tour, raison de plus pour poursuivre la collaboration.