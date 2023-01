La célèbre course amateur du Pertre menacée par un projet immobilier ?

Le torchon brûle entre les organisateurs de la course cycliste du Pertre (créée en 1949 et qui se dispute traditionnellement fin août) et le maire de la commune d'Ille-et-Vilaine.

La municipalité du Pertre a un projet de six maisons de ville sur un terrain vague, juste au niveau de la ligne d'arrivée. C'est sur une partie de ce terrain qu'est installé depuis des années la tribune réservée aux spectateurs. Un vrai bâton dans les roues de l'organisateur de la course du Pertre, Laurent Boulet : "les personnes qui seront dans la tribune auront les nouvelles constructions sur leur droite et du coup, ne verront même pas la ligne d'arrivée. Ils découvriront les coureurs après la ligne. Et si on remonte la ligne d'arrivée (dans la rue de Saint-Poix), on bloque tout le carrefour et ce n'est pas confortable, notamment du point de vue de la sécurité."

Le président du Comité des fêtes du Pertre lance donc un ultimatum à la municipalité, en menaçant de tout arrêter. Le maire du Pertre Jean-Luc Veillé, n'a pas du tout l'intention de faire marche arrière : "non, nous ne cèderons pas au chantage. Nous devons densifier l'habitat dans la commune. C'est un projet qui est bien avancé avec Espacil (le bailleur social). On y travaille presque depuis le début du mandat. Au moment où on a fait l'acquisition de cette parcelle, personne du comité des fêtes s'est manifesté. On ne nous a pas alerté. C'est vrai que c'est l'endroit où il y a la tribune, mais pour nous, on pense sincèrement qu'elle peut être déplacée."

Chacun campe donc sur ses positions. Le permis d'aménagement sera déposé prochainement par la mairie du Pertre.

Et en attendant de trouver des solutions à partir de 2024, l'édition 2023 devrait pouvoir se dérouler normalement, le lundi 21 août.