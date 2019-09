La classique cycliste Paris-Tours garde ses chemins de vigne

Malgré une certain mécontentement de plusieurs coureurs l'année dernière, la classique Paris-Tours conserve ses chemins de vigne pour la 113ème édition. L'épreuve a lieu le 13 octobre prochain.

Malgré un certain agacement du peloton l'année dernière, la classique cycliste Paris-Tours va garder cette année ses chemins de vigne, même si pour la 113e édition prévue le 13 octobre, la portion va être réduite. L'année dernière, il faut dire, la séquence télévisée avait été saluée par tous les professionnels du tourisme, car elle permet de vendre la destination Touraine. Pour contenter tout le monde, le parcours, long au total de 217 kilomètres entre Chartres et Tours, comportera donc 10,7 kilomètres de chemins de vigne (contre 12,5 km en 2018), répartis sur six secteurs.

L'an dernier, l'enchaînement des chemins de vigne avait accéléré l'écrémage du peloton au niveau de Vouvray. Selon l'organisateur Amaury Sports Organisation (ASO), ". Au total, sept équipes (AG2R La Mondiale, Groupama-FDJ, Lotto, Dimension Data, Katusha, Sunweb, UAE Emirates) sont annoncées au départ de la course gagnée l'an passé par le Danois Sören Kragh Andersen.